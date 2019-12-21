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KOCAELİ'DE FABRİKA YANGINI - 1
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Saniye Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Geri dönüşüm tesisi olduğu öğrenilen fabrikadan yükselen dumanlar geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. GÖRÜNTÜLER...
GÜNDEM 21.12.2019, 14:02
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Saniye Bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Geri dönüşüm tesisi olduğu öğrenilen fabrikadan yükselen dumanlar geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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