Koç Üniversitesi’nden Yüksek Lisans Programları için başvuru dönemi

Koç Üniversitesi’nin profesyonellere yönelik olarak sunduğu 2021-2022 yüksek lisans programları için başvuru dönemi başladı. Online yapılabilecek başvurular için programlara yönelik 14 Nisan’da online tanıtım günü düzenlenecek.

Koç Üniversitesi, profesyonellere yönelik sunduğu yüksek lisans programlarıyla hızla gelişen uzmanlık alanlarında ileri düzeyde eğitim imkânı sunuyor. Öğrencilere yönelik sunulan programlarda, katılımcıları bilinçli kararlar almaya hazırlamak üzere akademik bilgiyi iş dünyasındaki uygulamalarla harmanlıyor ve yüksek lisans programlarıyla öğrencilere kariyer ufukları açıyor.

Koç Üniversitesi’nin, 2021-2022 profesyonel yüksek lisans programlarına başvurmayı düşünenlere yönelik düzenlediği online tanıtım 14 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Çalışanlara yönelik tasarlanan ve profesyonel iş hayatına önemli bir yatırım olarak öne çıkan yüksek lisans programları arasında Veri Bilimi, Siber Güvenlik, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk, Uygulamalı Kamu Politikaları ve Klinik Psikoloji’nin yanı sıra Türkiye’de ilk ve tek program olan Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı, Küresel Sağlık ve İmmünoloji yer alıyor. Programa katılan öğrenciler iş hayatında rakiplerini arkalarında bırakacak pratik iş becerileri kazanırken, hayat boyu Koç Üniversitesi’nin geniş mezun ağının da parçası haline geliyorlar.

Programlar için düzenlenecek özel tanıtım gününe katılmak için https://www.ku.edu.tr/professional-masters-programs/ linki üzerinden kayıt formu dolduran katılımcılara ilgilendiği programla ilgili zoom linki iletilecek. Program 14 Nisan Çarşamba günü saat 18:00’de Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın açılışıyla başlayacak ve daha sonra her programın koordinatörünün sunumlarıyla devam edecek.

Koç Üniversitesi Hakkında

1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda ülkemize, insanlığa ve Türkiye'ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir kurumdur. 22 lisans, 40 yüksek lisans ve 28 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi'nde lisans programındaki öğrencilerin yüzde 36’sı burslu olarak eğitim görmektedir. Koç Üniversitesi'nde öğrenim gören 7.000 öğrenci bulunuyor. Koç Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans programlarından bugüne değin 15.900’den fazla öğrenci mezun oldu. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuvar, bilgi işlem ve araştırma olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye'deki eğitim kurumlarının arasında en üst sıralarda yer alır.