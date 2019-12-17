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Kızına istismar şikayetinde bulunan eşini öldüren sanığa, istismardan 30 yıl hapis

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olan eşi Döndü Ş.'yi (41), sokak ortasında tabanca ile öldüren Şükrü Ş. (39), 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı...

GÜNDEM 17.12.2019, 16:08
Kızına istismar şikayetinde bulunan eşini öldüren sanığa, istismardan 30 yıl hapis
ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olan eşi Döndü Ş.'yi (41), sokak ortasında tabanca ile öldüren Şükrü Ş. (39), 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığı, 20 yıl velayet hakkından da men etti.

Döndü Ş., 2008 yılında evlendiği eşi Şükrü Ş.'ye, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Döndü Ş., kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen Döndü Ş., davayı geri çekerek boşanmaktan vazgeçti. Bu süreçte ikinci çocuğunu da dünyaya getiren Döndü Ş., 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu.

Şükrü Ş., gözaltına alındı. 5 Ocak 2019'da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 'Cinsel istismar' suçundan yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlanarak Şükrü Ş. hakkında Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRINCA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şükrü Ş. hakkında şikayetinden vazgeçmesi yönünde tehdit ettiği eşinin başvurusu üzerine, Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi'nce uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditlerinden vazgeçmeyen Şükrü Ş., 18 Şubat'ta kızını okula bırakan Döndü Ş.'yi takip ederek, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Şükrü Ş., olaydan sonra yakalanırken, çiftin 8 yaşındaki kızları ile 6 aylık oğulları devlet korumasına alındı.

İSTİSMAR SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ 

Cinayetle ilgili Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması süren sanık Şükrü Ş.'nin, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 'cinsel istismar' davası bugün karara bağlandı. Duruşmaya, cinayet davasından tutuklu Şükrü Ş. ile öldürdüğü eşinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Basına ve izleyicilere kapalı yapılan duruşmada, sanığın suçlamayı kabul etmediği ve eşinin boşanabilmek için kendisine iftira attığını söylediği belirtildi.

Duruşma sonunda mahkeme, sanığı, 'kendi çocuğuna birden fazla kez cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararda, indirim uygulamayan mahkeme, sanığı 20 yıl velayet hakkından men etti.   

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