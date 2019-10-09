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KIZINA İŞKENCE YAPAN BABA GÖZALTINDA
Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,() 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan...
GÜNDEM 09.10.2019, 09:58
Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,()
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba gözaltına alındı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
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