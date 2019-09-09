Kızıltepe davası sona erdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 1992- 1996 yılları arasında 22 sivilin kaçırılıp, öldürülmesiyle ilgili, 2014 yılında Mardin'de açılan ve güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen dava, 19'uncu celsede karara bağlandı. Aralarında dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu'nun da bulunduğu 9 sanık hakkında, suçlamaların tamamı yönünden beraat ya da düşme kararı verildi.



Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, cinayetlere ilgili yeterince araştırma yapılmadığını, tanıkların dinlenilmediğini bu nedenle kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Müşteki avukatları, dinlenilmesini istedikleri tanıkların isimlerini de mahkemeye sundu. Sanık avukatları da suçlamalarla ilgili maddi delillerin mevcut olmadığını, anlatılan olayların görgü ve bilgiye dayalı değil, soyut duyumlara dayalı olduğunu iddia ederek müvekkillerinin beratlarını talep etti.



MAHKEME TALEPLERİ REDDEDİP KARAR VERDİ

Mahkeme, müşteki avukatlarının taleplerini reddederek sanıklar, dönemin Kızıltepe Jandarma Komutan Vekili emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, dönemin Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, eski Başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan ve İsmet Kandemir hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Hasan Atilla Uğur, Eşref Hatipoğlu ve Ahmet Boncuk'un 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ünal Alkan, İsmet Kandemir, Mehmet Salih Kılıçaslan ve Ramazan Çetin'in ise 'silahlı örgüt üyesi olmak' suçunu işledikleri sabit görmeyerek, bu suçlardan beraatlarına karar verdi. Sanıklar Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ahmet Boncuk, Ünal Alkan, İsmet Kandemir, Mehmet Salih Kılınçaslan ve Ramazan Çetin hakkında, bazı cinayetlere ilişkin 'tasarlayarak öldürmek' suçundan açılan kamu davasını, zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşüren mahkeme, bu sanıklarla birlikte Eşref Hatipoğlu ve Hasan Atilla Uğur hakkında, diğer bazı maktullere ilişkin 'kasten öldürme' suçundan açılan kamu davasında ise dosya kapsamına göre atılı suçu işlediklerini sabit bulmayarak beraat kararı verdi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()