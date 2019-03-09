KIZILORDU KOROSU BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHNE ALDI 

İstanbul

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Büyükçekmece'de konser verdi. Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. Konser sırasında sinevizyona yansıtılan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı sahneler büyük alkış aldı.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak Büyükçekmecelilerle buluştu. Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. 3 bin kişilik salon tıklım tıklım dolarken bir çok kişi de dışarıda kaldı.

'SANATÇILARIMIZ DA GERÇEKTEN ÇOK HEYECANLI'

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan koro baş sanatçısı Vadim Ananyev, 'Bugünkü konserin duygu olarak çok yüksek seviyede olacağını hissediyorum. Sanatçılarımız da gerçekten çok heyecanlı' diye konuştu.

'KIZILORDU KOROSU BÖYLE BİR SALONDA OLMAMALIYDI'

Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise Büyükçekmece'deki kültür merkezi eksikliğine dikkat çekerek 'Kızılordu korosu dünyandaki en önemli topluluklardan birisi. Her İstanbul'a geldiği zaman biletler günden öncesinde bitiyor. Kızılordu korosu böyle bir salonda olmamalıydı. Bir kültür merkezinde olmalıydı diyoruz. İnşallah Büyükçekmece'de bundan sonraki süreçte tekrar bir gün Kızılordu korosu gelirse gerçekten ona yakışır bir şekilde kültür merkezimiz olsun, konser salonumuz olsun istiyoruz. İnşallah onu hep beraber yapacağız' diye konuştu.

Orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alan koro üyelerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev ve Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne aldı.

Konserde, Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden "Büyük Anayurt Savaşı" marşları olan Svyaşennaya Voyna, Katyuşa ve Kalinka'ya kadar pek çok eser seslendirildi. Repertuvarında Türkçe eserler de bulunan koro üyeleri İstiklal Marşı'nın yanı sıra Sevdan Olmasa, Mehter Marşı ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Çanakkale Türküsü sırasında yansıtılan sinevizyonda yer alan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüleri salondan büyük alkış aldı. Konser sonunda kızılordu korosu dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal koro şefleri ve solistlere çiçek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın konuşması

-Ananyev ile röportaj

-Konserden görüntüler

-Detaylar



