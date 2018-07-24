KIZILAY "VEKALETLE KURBAN KESİM KAMPANYASI"NI BAŞLATTI

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, () KIZILAY, yaklaşan Kurban Bayramına yönelik 'Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası'nı başlattı. Kızılay, kampanya kapsamında bağış bedellerini yurt dışında 590 TL, yurt içinde ise 750 TL olarak açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay, Türkiye dahil yaklaşık 40 ülkede 170.000 vekalet sahibi adına kurban kesip, yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye kurban bereketini ulaştıracak" dedi. Kızılay'ın 'Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası’, Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla başladı. Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Kınık, "Maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Can kayıpları var. Biraz önce Atina ile konuştum. Malumunuz Hilal-i Ahmet kurucusu Marko Paşa bir Osmanlı - Rum Paşasıydı. Daha sonra müdabele döneminde ailesi Yunanistan'a geçti. Torunları Atina'da yaşıyor. Marko Paşa'nın torunuyla biraz önce telefonda konuştum. Hamdolsun sağlığı ve sıhhati iyiydi. Biz de Yunan Kızılhaç'ına yapabileceğimiz yardımlar hakkında teklifimizi ilettik. Eğer bir ihtiyaçları olursa bize bildireceklerini ifade ettiler. Biz de milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi de ilettik" diye konuştu.

'KONSERVE MODEL'

Türk Kızılayı'nın vekaletle kurban kesim kampanyasında yaklaşık 10 yıldır bir model olduğunu aktaran Kerem Kınık, bu modelle kurban paylarının bir konserve haline getirilerek ömrünün uzatıldığını, bununla da kurban döneminde bollaşan et bereketinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dönüştürülebileceği bir sistem olduğunu ifade etti.

"1 MİLYON 750 BİN KURBAN KONSERVESİ ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR"

Kınık, şunları söyledi: "Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak kolaylıkla yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek modern kombinalarda İslami usullere göre vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. Dini vecibeler açısından vatandaşlarımızdan işi son güne bırakmamalarını istiyoruz. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak. Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri kıyma ve kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. 2018 yılında yurtiçinde dağıtılmak üzere 1 milyon 750 bin kurban konservesi üretilmesi planlanıyor. Yurt dışında kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt içi ve yurtdışında 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban paylarını ulaştırmak, 2018 yılı vekalet yurt içi 85 bin yurt dışı 85 bin olmak üzere toplam 170 bin hisse olarak hedefleniyor. Yurt içinde kesilen kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."

40 ÜLKEDE 170 BİN HİSSE KURBAN KESİMİ

Kurban etlerinin yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Başkan Kınık, "Vekâletini Kızılay’a verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 750 lira, yurt dışında 590 lira olarak belirlendi. Bu kesimleri, Türkiye’de ve yurt dışında gerekli İslami şartları yerine getirerek, Diyanet’in önerdiği usullerle gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde kesilecek olan kurbanların etlerini konserve yapıp 18 ay boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyacağız" diye konuştu. Kerem Kınık, dünyanın dört bir yanında yer alan bu ülkeler arasında Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri ile Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da bulunduğu Afrika ülkeleri, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Filistin, Irak gibi ülkeler olduğunu açıkladı.

BAĞIŞ NASIL YAPILIYOR?

Kurban vekaletlerinin farklı yollardan Kızılay'a verilebileceğini belirten Kınık, bunun en kolay yolunun da Kızılay'ın web sitesi üzerinden kredi kartıyla yapılabileceğini vurguladı. Öte yandan vatandaşlar kurban vekaleti vermek için şu alternatifleri kullanabilir; bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilecekler.

TAKSİT İMKANI SUNULUYOR

Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından yararlanabiliyor. Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ise Kızılay internet sayfası üzerinden bağışı menüsünü kullanarak online ödeme yapabilecek. Kızılay'ın danışma ve bağış hattını arayarak uluslararası kredi kartı ile vekâlet bedelini ödeyebilecek. Ayrıca Almanya'daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası aracılığı ile de kurban vekalet bedelini ödeyebilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kızılay'ın toplantısına katılanlar

-Kerem Kınık'ın konuşması

-Basın mensupları

-Katılımcılar

-Konserve kutusundan görüntüler

-Genel ve detaylar