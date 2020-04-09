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Kızılay Genel Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulunu topladı

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC Başkan) Avrupa Bölge Başkanı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sorumlu olduğu Avrupa coğrafyasının ulusal derneklerinden oluşan yönetim kurulunu bir araya getirdi

GÜNDEM 09.04.2020, 14:33 Murat Aydın
Kızılay Genel Başkanı Kınık, IFRC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulunu topladı

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC Başkan) Avrupa Bölge Başkanı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sorumlu olduğu Avrupa coğrafyasının ulusal derneklerinden oluşan yönetim kurulunu bir araya getirdi. Düzenlenen online toplantıya başkanlık yapan Dr. Kerem Kınık, dünyanın eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalıştığını ve bu krizin tüm ulusal dernekleri etkilediğini, gönüllülerin ise cephede mücadele ettiğini belirterek, “daha fazla dayanışma göstermeliyiz” dedi.

Dr. Kerem Kınık sorumlu olduğu bölgenin, İngiliz Kızılhaçı, Hırvatistan Kızılhaçı, Danimarka Kızılhaçı, İtalya Kızılhaçı, İspanya Kızılhaçı, Gürcistan Kızılhaçı, İsviçre Kızılhaçı’nın da yer aldığı yönetim kuruluyla düzenlediği online toplantıyla bir araya geldi. Kınık, Federasyon’un Avrupa bölgesindeki 53 ulusal derneğini temsil eden Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle Covid-19 müdahalesinde yapılan yardım çalışmalarını masaya yatırdı. Türk Kızılay’ın yürüttüğü yardım çalışmalarını aktaran Kınık, salgını yaşayan ülkelerin ulusal dernekleri olarak yeni görev alanlarının belirlenmesini ve en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleri de kendi ülkelerinde yaşanan sorunlara değinerek yaptıkları çalışmaları paylaştı.

“Küresel dayanışma oluşturulmalı”

Covid-19’un küresel bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Dr. Kerem Kınık, “Dünya eşi görülmemiş bir krizle başa çıkmaya çalışıyor ve bu kriz tüm ulusal dernekleri de etkiledi. Yaşanan salgın, insanoğlunun acizliğini gözler önüne sererken insanların birbirlerine nasıl da bağlı olduğunu gösterdi. Bunun bir örneği olarak vermek gerekirse; gönüllülerimizin verdiği mücadeleyi söyleyebiliriz. Onlar yılmadan cephede mücadele ediyor. Dayanışma ile bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde bu krizin üstesinden gelebiliriz. Küresel dayanışma oluşturulmalı” diye konuştu.

“Covid-19 insani yardım alanında bir dönüm noktası oldu”

IFRC’ye, bu salgın krizinin gözlemlenesini ve akademik yapılarıyla mevcut insani yardım mekanizmalarının evrim sürecini analiz etmesini, oluşan yeni görevleri belirlemesini öneren Kınık, “Covid-19 insani yardım alanında bir dönüm noktası oldu. Bundan sonra ‘Covid-19 öncesi’ ve ‘Covid-19 sonrası’ şeklinde bir sınıflandırma yapılacak. Bizde belirlediğimiz alanları faaliyete geçirmeye başladık. Önemli bir eksiklik hale gelen dezenfektan ürünlerini üretmeye başladık. Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Kızılay maske üretim fabrikası işletiyordu. Savaş sonrasında kapanan bu fabrikayı, yeniden faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Toplantıya IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Federasyon Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, Avrupa Bölgesi Direktörü Elkhan Rahimov, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Federasyon Sekreteryası çalışanları da eşlik etti.

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