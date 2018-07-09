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Kız kardeşler tren kazasında hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişi arasında Özgenur Dikmen (20) ile kardeşi Gülce Dimken(12) de bulunuyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Funda Dikmen, kızları Özgenur ve Gülce'yi de...

Kız kardeşler tren kazasında hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişi arasında Özgenur Dikmen (20) ile kardeşi Gülce Dimken(12) de bulunuyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Funda Dikmen, kızları Özgenur ve Gülce'yi de yanına alarak hafta sonu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan annesini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çerkezköy'e trenle dönen anne ile kızların bulunduğu tren, raylardan çıkarak devrildi. Kazanın ardından yakınları sosyal medya hesaplarından Özgenur ve Gülce Dikmen'e ulaşamadıkları duyurdu. Sabaha kadar süren aramalarda kazada anne Funda'nın yaralandığı, kızları Özgenur ve Gülce'nin hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. 


İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Özgenur ile Çerkezköy 75'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Gülce Dikmen'in cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri alan yakınları gözyaşları içinde hastaneden ayrıldı. Kız kardeşlerin Uzunköprü'de toprağa verileceği öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
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- Yakınlarının görüntüsü
- Hastane morgundan görüntüler
- İki kardeşin fotoğrafları
- Detaylar 


Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Mehmet YİRUN - Harun UYANIK-Şaban KARDEŞ/TEKİRDAĞ,()

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