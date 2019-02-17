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Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK'ya operasyon: 735 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonda 735 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 61'inin tutuklandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı...

Kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK'ya operasyon: 735 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonda 735 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 61'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat 1999 tarihinde terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişi protesto etmek amacıyla ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi. 156 operasyonda 685 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Protesto eylemi yapan 50 şahıs da yakalandı. 15  Şubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu" denildi.

Açıklamada, 735 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 226'sının serbest diğer 448 şüpheli hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği belirtilere, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT,  225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi."

Haber: ANKARA, ()-

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