Kışanak ve Tuncel' e tahliye çıkmadı

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel' in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel' in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.
25 Ocak 2017 Çarşamba 11:27
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel' in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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