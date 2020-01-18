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Kış aylarında ısınmak için araçların motoruna giren kedilere dikkat

GÜNDEM 18.01.2020, 11:10
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Kış aylarında ısınmak için araçların motoruna giren kedilere dikkat

Sevda SARIKAYA-Kubilay ÖZEV / İSTANBUL () SULTANBEYLİ'de, yaklaşık 2 ay önce soğuktan korunmak için motor kısmına girdiği aracın sahibi tarafından kurtarılan yavru kedi aynı zamanda sıcak yuvaya kavuştu. Kış aylarında soğuktan korunmak için araçların motor kısmına girebilecek kedilere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Murat Semiz, "Soğuk havalarda yeni park etmiş, motoru sıcak olan araçların sıcaklığı kedileri cezbediyor ve buralara sığınıyorlar. Hem kedinin, hem de aracımızın zarar görmemesi için, kontrol etmeliyiz" dedi.

"BU KEDİ DIŞARIDA KALIRSA KESİN ÖLÜRDÜ"
Kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde, insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan etkileniyor. Soğuk havalardan korunmak isteyen hayvanlar da araçların motor kısmına girerek ısınmaya çalışıyor. 
Uzmanlar hem kedilerin hem de aracın zarar görmemesi için aracın çalıştırılmadan önce motor bölümünün kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Bir örenek 2 ay önce Sultanbeyli'de yaşandı. Isınmak için aracının motor kısmına giren yavru kediyi kurtardıktan sonra onu sahiplenen Enes Yeşil, "Yaklaşık 2 ay önce iş çıkışında aracıma binerken bir miyavlama sesi duydum. Zaten genelde, özellikle soğuk havalarda, aracımı mutlaka kontrol ederim. Miyavlama sesinden sonra, baktım ama kediyi bulamadım. Bulabilseydim, kendim çaba sarf edip çıkaracaktım. Daha sonra itfaiyeyi aradım, 5 dakika içerisinde geldi. 3-4 kişi bayağı uğraştılar, aracın altına girdiler ama kediyi bir türlü göremediler. En son arabanın alt kısmına gaz verdiler kedi, birden araçtan yola fırladı bir arabanın altına girdi. Sonra tekrar geri çıktı, geldi benim aracıma yine girdi. Daha sonra itfaiye görevlileri, bu durumun çok olduğunu, çıktığı yere bir daha girdiği zaman öylece bırakmaları gerektiğini söyledi. Bir gün sonra belki iki gün sonra çıkarmış, araca dokunmamam gerektiği söylendi ve itfaiye ekipleri gitti. Kendi kendime dedim ki, 'tamam ben aracımı bırakayım, minibüsle veya taksiyle eve gideyim ama bu kedi buraya alıştığı için, buradan çıkınca bir daha gelip girecek. Bu sefer bir aracın altına girip ölecek' Bir arkadaşımın arabasından kriko aldım, ön tekerleği havaya kaldırdım, görebileceğim bir açıda mı diye arabanın altı da pek müsait değil diğer arabalar gibi hemen gözükmüyor. Sonra ufak bir açıdan gözlerinin parıltısını gördüm, daha sonra iyice havaya kaldırıp elimi içeriye attım, çıkardım oradan. Çok küçüktü, avuç içi kadardı direkt arabanın içine koydum. Bu kedi dışarıda kalırsa kesin ölür dedim, muhtemelen annesi de yoktu olsaydı başında miyavlardı diye düşündüm. Sonra buraya getirdim iki aydır bizimle, gayet güzel, hırçın pek sevdirmiyor kendini, inşallah biraz daha büyüdüğü zaman daha güzel olacak. İlk zamanlarda bayağı korkmuştu, elime aldığımda titriyordu o yüzden ısınması için direkt arabanın içerisine koydum" diye konuştu.

"AİLEM EVDE KEDİ İSTEMİYORDU ŞİMDİ DUMANI BENDEN ÇOK SEVİYORLAR"
Minik kediyi kurtardıktan sonra çok küçük olduğunu söyleyen Enes Yeşil, şöyle devam etti: 
"Normalde mahallemizde de çok fazla kedi var. Evdekilerle de zaten dışarıda besliyoruz ama evde beslemeye o kadar yanaşmıyorlardı. Şimdi benden çok seviyorlar. Sonuçta yavru kedi, benim araçtan çıkıp başka bir araca da girebilirdi, muhtemelen birinde de sıcaktan ölürdü.  Eve getirdikten bir hafta sonra veterinere götürdüm çünkü bayağı ürkekti, parazitini yaptırdım" 

"SÜRÜCÜLER KEDİ ÇIKMADAN ARACI HAREKET ETTİRMESİNLER"
Enes Yeşil, "Sürücüler araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmayı geçtim, en azından aracı çalıştırmadan önce bir iki dakika durup aracı dinlesinler. Zaten kedi oraya sıkışmışsa miyavlayarak kendisinin orada olduğunu belli ediyor.  Bir şekilde çıkarırlar, ilk tavsiyem direkt itfaiye ekiplerinin aranması, zaten itfaiyede çözemiyorsa benim gibi kendileri de çözmeye çalışabilirler ama kesinlik çıkmıyorsa aracı hareket ettirmesinler. Eğer ben, aracı hareket etmiş olsaydım şu an motorun sıcaklığından dolayı muhtemelen ölmüştü. Çünkü çok küçüktü, yetişkin bir kedi olsa iyice bağırır kendisini belli ederdi ama zaten sesi çok az geliyordu" şeklinde konuştu.

"HEM KEDİNİN HEM DE ARACIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KONTROL ETMELİYİZ"
Veteriner Hekim Murat Semiz ise sürücülerin kış aylarında dikkat etmesi gereken noktalardan bahsederek, "Soğuk havalarda yeni park etmiş motoru sıcak olan araçların sıcaklığı kedileri cezbediyor ve buralara sığınıyorlar. Mesela, bize bazı vakalar geliyor boğaz köprüsü üzerinde kedi bulduk diye. Halbuki boğaz köprüsü üzerinde kedi bulabilmeleri imkânsız, bunlar kontrol edilmemiş araçlardan Boğaz Köprüsü'ne kadar gelip bir şekilde yola düşmüş kediler oluyor. Bunları da duyarlı sürücü arkadaşlar görüp yakalayıp veterinere getiriyorlar.  Maalesef bu tür durumlar ölümle sonuçlanabiliyor. Bu vakalar çeşitli yerlerde ciddi derecede yanıklar, araç içerisindeki kayışların hayvanların birkaç bölgesini kesmesi sonucu sakatlık ve kötü bir şekilde ölüme giden sonuçlar olarak geliyor. Bunları engellemek çok basit aslında. En azından bu kış aylarında aracınızı çalıştırmadan önce şöyle bir sağını solunu kontrol edip altına bakmak, motor kısmında bir ses çıkarmak, kaputa ve çamurluklara vurarak içeride bir canlı var ise ya kaçmasına ya da ses çıkararak size orada olduğunu haber edebilmesini sağlar. Miyavlama sesi duyulduğu zaman arabanın kaputunu açıp bir bakıp içeride var mı yok mu diye bakmak gerekiyor. Eğer varsa hem o kedinin zarar görmemesi hem de aracımızın zarar görmemesi açısından kontrol etmemiz lazım. Aksi takdirde sürücüler kendi araçlarına da zarar vermiş olurlar, bunları kontrol ederek araçlarını çalıştırmalarını tavsiye ederim, zaten çok da bir zaman kaybetmeyeceklerdir. Uzuvlarını kaybetmiş, tamamıyla son anda gelip maalesef kaybettiğimiz kediler oluyor ya da yanma olayı ile gelmiş, vücutlarında bir yırtık oluşmuş hayvancıklar geliyor ve bu vakalar ile azımsanmayacak kadar çok karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK MALİYETLERLE BU ÖLÜMLERİ DURDURMAK MÜMKÜN"
Murat Semiz, "Eğer her aracı çalıştırdığımızda kontrol etmek istemiyorsak, araçların bulunduğu otoparklara ya da sitelerin herhangi bir yerine kedi evleri, kedilerin sıcak bir şekilde barınabileceği bir bölge yapılabilirse kediler oradan araçların içerisinde girme ihtiyacını duymayacaklardır. Gerek korunabilmeleri ve sıcak olduğu için hem de kuytu yerler olduğundan oraları tercih edeceklerdir. Bu çok büyük masraflar da gerektirmiyor, bireysel apartmanlarda bile yapılabilecek şeyler, bir yapı marketten aldığımız straforla bile yapılabilecek yuvalar var. Kaldı ki istediğiniz zaman bağlı olduğunuz belediyeyi aradığınızda belediyeler bunun için yuvalar tahsis ediyorlar. Bunun yanı sıra özel ahşap ile uğraşan şirketler, kalan artık malzemeleri ücretsiz bir şekilde, sadece kargo bedeli karşılığında sizlere tahsis edebiliyor. Bu yuvalardan koymak kedilerin araçlardan uzak durmasını sağlayacaktır" dedi.
(FOTOĞRAF)


 

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