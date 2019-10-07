Kırsal kesimdeki çocuklar için 'Oyun Sandığı' eğitim seti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özellikle kırsal kesimdeki çocuklar için hazırlanan 'Benim Oyun Sandığım' eğitim setinin, 26 pilot ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, okul öncesi eğitimin, '2023 Eğitim Vizyonu' ile zorunlu eğitim kapsamına alınacağı bildirildi. Bakanlığın, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklara esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri sunmak üzere planladığı çalışmaları hayata geçirdiği kaydedildi. Açıklamada "Evlere ulaştırılmak için hazırlanan, 'Benim Oyun Sandığım' bunlardan ilki. Sandıklar ilk aşamada pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde çocuklar ve ailelerle buluşturulmak için yola çıktı" denildi.







'SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'



Bakan Selçuk, erken çocukluk eğitiminin çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini üst düzeyde destekleyen, yaşam boyu onlara en önemli katkıyı sağlayan en önemli eğitim basamağı olduğuna dikkati çekti. Selçuk, "Erken çocuklukta erişemediğimiz ailemizin kalmamasını ve her çocuğa oyun ile ilgili bilgi ve kitap ile ulaşmayı hedefliyoruz. Süreci izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarıyla takip edeceğiz. Anne baba olarak çocukla oyun oynar, nitelikli vakit geçirir ve hakkını koruyup, teslim ederek çocukluğuna eşlik ederseniz; bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımlardan birini yapmış olursunuz. Bu oyun sandığı bunun için" ifadelerini kullandu.







'2 BİN 650 İÇERİK VAR'



Bakan Selçuk, sandık ile birlikte bir de 365 günlük 'Erken Çocukluk Eğitim Takvimi'nin hazırlandığını belirtti. Zorunlu okul öncesi eğitime geçiş döneminde bilhassa kırsal bölgelerdeki çocuklara doğrudan evlerinde ulaşmak için Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, oyun sandığının içeriği hakkında da şu bilgileri paylaştı:



"Sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz’lar, hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali belirledik. Bunların üretimi Ders Aletleri Yapım Merkezimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu materyalleri bir sandığa koyduk. Sandıkta, materyallerin yanı sıra, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı bir de takvim bulunuyor. 365 günlük 'Erken Çocukluk Eğitimi Takvimi'nde 21 ayrı başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik var."







PİLOT İLLER



Pilot uygulama için Adıyaman'ın Kahta, Afyonkarahisar’ın Emirdağ, Ağrı’nın Doğubayazıt, Ankara’nın Altındağ, Antalya’nın Kepez, Batman’ın Kozluk, Bingöl’ün Merkez, Bitlis’in Hizan, Diyarbakır’ın Sur ve Kulp, Erzurum’un Karayazı ve Pasinler, Gaziantep’in Şehitkamil, Hakkari’nin Merkez ve Yüksekova, Hatay’ın Altınözü ve Yayladağı, İstanbul’un Esenler ve Esenyurt, İzmir’in Karabağlar, Karaman’ın Merkez, Kastamonu’nun Taşköprü, Malatya’nın Battalgazi, Mersin’in Akdeniz, Muş’un Merkez, Ordu’nun Kabataş, Sakarya’nın Hendek, Samsun’un Vezirköprü, Şanlıurfa’nın Birecik, Haliliye ve Harran, Yozgat’ın Akdağmağdeni ilçeleri belirlendi. Bu ilçelerdeki materyalin dağıtımı, izleme ve değerlendirme çalışmaları konusunda ilgili personele eğitim verildi. Ayrıca uygulamanın izlenmesi için e-okul sisteminde de bir ekran tasarlandı. Materyalin dağıtılacağı çocuklar e-okul’a kaydedilecek, bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki gelişim düzeyleri diğer öğrencilerle karşılaştırılarak materyalin etki analizi de yapılacak. Her ay il ve ilçelerdeki formatörler vasıtası ile ailelere bir kitap ulaştırılması ve bu şekilde çocuğa her ay bir öykü okunması da hedefleniyor.