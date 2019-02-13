KIRMIZIGÜL'ÜN AVUKAT EŞİ, KAYINVALİDESİNİN AVUKATLIĞINI YAPTI

Hayati ARIGAN/İSTANBUL ()

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Kırmızıgül, Türkmenistan uyruklu hasta bakıcısı ve 2 arkadaşı tarafından 2 milyon TL'lik para ve ziynet eşyası çalınan kayınvalidesi Faike Arık'ın (93) avukatlığını yaptı. Arık'ın banyoda duşakabinin altına sakladığı 2 milyon TL'lik ziynet eşyası ve parasını çaldığı iddiasıyla 15'er yıla kadar hapis cezaları istenen Türkmenistan uyruklu 3 sanık bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar Muyassar M., Zhavlonbek H. Sherzad H. avukatları ile birlikte katıldı. Şikayetçi Faike Arık'ı avukat gelini Ece Kırmızıgül temsil etti.

YAKINI VERDİ

Faike Arık'ın yanında hasta bakıcı olarak çalışan Muyassar M., 2004'ten beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Evde yatılı olarak çalışmaya başlayalı bir hafta olmuştu. Faike hanımın yakınlarından Felek bana bir poşet verdi. İçinde altın ve para vardı. Korktum. Ankara'ya ticari taksi ile gittik" dedi.

Sanıklardan Sherzad H. ise sanık Muyassar'ın hemşehrisi olduğunu belirterek, "Beni aradı teyzesinin geleceğini söyledi. Havalimanından onu alıp Aksaray'a bıraktık. Sonra da evde Felek'in kendisine 'Sende dursun. Seni ararım' diye altın ve para dolu poşet verdiğini söyledi. Ticari taksi ile Ankara'ya gittik" dedi. Sanık Zhavlonbek H. ise kendisine verilen 3 poşetin içinde ne olduğunu bilmediğini sadece eve götürdüğünü anlattı.

"EYVAH TAPULAR GİTTİ, KUTU BOŞ"

Felek A. ise tanık olarak ifade verdi. Faike Arık'ın babasının teyzesi olduğunu belirten Felek A. , "Teyzem düştüğü için kalçasını kırmıştı. Bakıcı olarak Muyassar tutuldu. O gece çok telaşlıydı. Sabah altıda kalktım. Uyanıktı. Neden erken kalktım dediğimde, teyzesinin geleceğini söyledi. Sırt çantası ve elinde poşet vardı. Teyzem uyandığında bakıcının gittiğini söyledim. O da banyoya giderek, 'Kutu boş, eyvah tapular gitti" dedi. Ben kimseye birşey vermedim" diye konuştu.

OĞLU İLE GELİP İFADE VERSİN

Faike Arık'ın avukatı ve aynı zamanda gelini Ece Kırmızıgül, şikayetçi olduklarını belirterek, "Şikayetçi 90 yaşındadır. Türkçe'yi biraz az bilmektedir. Ancak oğlu tercüme edebilir. Özel bir gün verildiğinde dinlenmesi mümkündür" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme Faike Arık'ın yaşı ve sağlık durumunu dikkate alarak, bir yakınıyla mahkemeye mesai saatlerinde gelip ifadesinin alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme davayı erteledi.

ÇALINAN 2 MİLYON TL'NİN ÜÇTE BİRİ GERİ GELDİ

Duruşma çıkışında konuşan avukat Ece Kırmızıgül, "2 milyon TL'nin üzerinde para ve ziynet eşyasından sadece üçte biri geldi geldi. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.

İDDİANAMEDEN

Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşıyan bakıma muhtaç Mahsun Kırmızıgül’ün 93 yaşındaki annesi Faika Arık'a yakınları, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyassar M.’yi (33) hasta bakıcı olarak işe aldı. Bir hafta sonra 2 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan bakıcının sevgilisi Sherzad H.'nin evine götürdüğü, sonra ülkeden ayrılmak için kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'na arkadaşları Zhavlonbek H. ile birlikte giden Muyasser ile sevgilisi Sherzad H., yakalanma ihtimali üzerine ticari taksi ile Ankara'ya gitti.

Ankara'da polis tarafından yakalanan 3 şüpheli İstanbul'da çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yakalandıklarında para ve altın ile ziynet eşyalarının bir kısmı üzerilerinde çıkan şüphelilerden Muyasser M., poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 3 Türkmenistanlı şüpheli hakkında 'Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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