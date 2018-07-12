Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan Welat Gever kod adlı Sefer Açar'ın da aralarında bulunduğu 10 teröristin Bitlis'in Hizan ilçesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Haziran 2018 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever kod adlı Sefer Açar'ın da aralılarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi.



'15 ŞEHİDİN İNTİKAMI 20 YIL SONRA ALINDI'

Etkisiz hale getirilen Sefer Açar'ın 1998 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu ve 20 yıl sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sefer Açar'ın üzerinden çıkan ve 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde 'herkoda düşürülen helikopterin pilotun Parasıdır 11-27-1998' şeklinde not alındığı tespit edildi.



Terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık 20 yıldır saklandığı anlaşıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sefer Açar'ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamının alındığı belirtildi.

Bu arada Sefer Açar isimli teröristin, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlarından dolayı toplam 18 suçtan arandığı tespit edildi.

