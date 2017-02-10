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KIRMIZI KEDİ YAYIN EVİ'NE SALDIRI KAMERADA...

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul () Beyoğlu'nda, gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar'ın toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi...

KIRMIZI KEDİ YAYIN EVİ'NE SALDIRI KAMERADA...

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul ()

Beyoğlu'nda, gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar'ın toplatılan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi'ne kar maskeli iki kişi tarafından çekiçli saldırı gerçekleşti. Yayınevinin camlarını kıran saldırganlar, yaya olarak kaçtı.

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maskeli iki kişinin kitabevine geliyor, biri kapıdan içeri doğru bakarken diğeri çekiçle camları indiriyor, ardından kaçarak uzaklaşıyorlar. Bunun üzerine çalışanlar dışarı çıkıyor, çalışanlardan biri yere düşünce arkadaşları tarafından kaldırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Maskeli iki kişinin gelişi

-Bir kapıdan bakarken diğerinin çekiçle camı kırması

-Şüphelilerin kaçması

-Çalışanları dışarı çıkması

-Düşen çalışanın arkadaşları tarafından kaldırılması

Şüpheliler

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