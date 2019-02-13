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Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı; 5 yaralı

  Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen TIR'ın kavşakta çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale yönünden...

Kırmızı ışıkta geçen TIR, otomobile çarptı; 5 yaralı

 

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen TIR'ın kavşakta çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale yönünden Bursa yönüne giden ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Delil Gürmüş yönetimindeki 27 Z 8572 plakalı TIR, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Reşide Pehlivan yönetimindeki 16 NMR 45 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yol kenarına savrulurken, TIR ise refüjü aştıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Reşide Pehlivan ile yanındaki Yeliz Ceylan, Hürren Gülboyacı, Kader Şahin ve Senem Barbaros yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü
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-kaza yeri
-kaza anı güvenlik kamerası
-kaza yerinde inceleme yapan ekipler
-kaza yapan aracın çekilmesi

boyut: 123 mb, süre:1,23

Haber/Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()

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