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KIRKAĞAÇ'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmaması sevindirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 01.24'te...

KIRKAĞAÇ'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmaması sevindirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Yerin 13.07 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. Depremden tedirgin olan bazı vatandaşlar, sokağa çıkıp bir süre bekledi. Bu depremin ardından saat 08.45'e kadar en küçüğü 1.3, en büyüğü 2.6 olan 13 artçı sarsıntı daha oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü
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- Sokaktan görüntü
- Bin vatandaş ile röp.
- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

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