Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in acı haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyünde oturan ailesine verildi.

Hakan Özdemir'in şehit haberi, memleketi Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbeyobası köyünde yaşayan babası Alaaddin ve annesi Zehra Özdemir'e, Kaymakam Mücahit Öztürk tarafından verildi. 3 çocuklarından birini kaybeden Özdemir çifti, gözyaşlarına boğuldu. Özdemir ailesinin yakınları ve köylüler eve akın etti. Şehidin yaşadığı evin önüne Türk bayrağı asıldı. Vali Yunus Sezer de köye gelerek aileye başsağlığı diledi. Şehit Özdemir'in eşinin 6 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehit Özdemir'in, yarın Kırıkkale kent merkezinde düzenlenecek törenin ardından köyde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntü

-Taziyeye gelen vaatndaşlardan görüntü

-Vali Sezer'in gelişi

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/BALIŞEYH (Kırıkkale), () -

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