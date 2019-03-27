Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Mustafa K. (50), ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği eniştesi Sabri Aydın'ı (45) av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Olay, dün akşam saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki Merkez Camii karşısında meydana...

KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Mustafa K. (50), ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği eniştesi Sabri Aydın'ı (45) av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler Mahallesi'ndeki Merkez Camii karşısında meydana geldi. Manavlık yapan Sabri Aydın, tezgahının başında müşteri beklediği sırada kayınbiraderi Mustafa K. ile karşılaştı. İkili arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Mustafa K., büyüyen kavga sırasında eniştesi Sabri Aydın'ı av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabri Aydın'ı ağır yaralı halde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evine giden Mustafa K., ise kendini vurmaya kalkıştı. Şüpheli, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / YAHŞİHAN(Kırıkkale),()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328