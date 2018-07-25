Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2)

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Balışeyh ilçesinde bağlı Aydınşıh köyünde, 3 kişinin öldüğü olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken kavganın nedeni ise ortaya çıktı. Köyde yaşayan Lokman Sümbül nohut ekili olan tarlasında hasat yapmak için biçerdöver çağırdı. Soy ismi öğrenilemeyen Hacı isimli bir vatandaşla biçerdöver ile Lokman Sümbül'e ait tarlada çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra Lokman Sümbül ile Eray Sevindim arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavga da daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Eray Sevindim, Lokman Sümbül ile yanında bulunan İsmail Canal hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Jandarmadan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Erhan GÇĞEM/KIRIKKALE,()