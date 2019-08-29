'Kıran' operasyonu görüntüleri paylaşıldı



Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran operasyonu kapsamında Hakkari'de görevlendirilen helikopterlerin terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından 'Kıran Operasyonu'nun kahraman Jandarma Komandoları, Polis Özel Harekat birlikleri ve Güvenlik Korucuları, çelik kanatlar altında görev başında' başlığı ile görüntü paylaştı. Görüntüde, askeri helikopterde bulunan asker ve polislerin, Hakkari sınırındaki Davuş Tepe Üs Bölgesine indirilmesi yer aldı. Atak helikopterlerinin, tespit edilen terör hedeflerine atış yapması da videoda bulundu.



ANKARA, ()