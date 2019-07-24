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Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi (2) - VURULMA ANI KAMERADA

Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi (2) VURULMA ANI KAMERADA Hüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, damat Hüseyin...

Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi (2) - VURULMA ANI KAMERADA

Kına töreninde tavandan seken kurşunla ölen çocuk damat, toprağa verildi (2)
VURULMA ANI KAMERADA

Hüseyin Furkan Koca'nın, kına töreninde tabanca ile vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, damat Hüseyin Furkan Koca'nın, salonda birbirine giren akrabalarını ayırmak için koşarak yanlarına geldiği sırada, kuzeni Muhammed G.'nin tabancayı ateşlemesiyle göğsünü tutup yere yığıldığı görülüyor. Birkaç kişi, yerde yaralı olarak yatan Hüseyin Furkan Koca'ya müdahale etmeye çalışırken, kalabalığın onların üzerlerine çıkıp, tekme tokat kavga etmeye devam etmeleri de görüntüye yansıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kavga
-Damadın koşması vurulması
-Yere yığılması
-Kavganın devam etmesi


Haber: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()

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