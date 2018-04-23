Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...

KİMYASAL MADDE DÖKÜLMESİ OLAYINDA 2 GÖZALTI

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kimyasal Maddenin, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi. 19 Mayıs Mahallesi...

KİMYASAL MADDE DÖKÜLMESİ OLAYINDA 2 GÖZALTI

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL
Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kimyasal Maddenin, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasında dün, kimliği belirsiz kişilerce kimyasal madde döküldüğü ortaya çıkarıldı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda, kimyasal maddenin Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından bir hafriyat kamyonuna yüklenerek getirilip olay yerine döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sözkonusu hafriyat kamyonunun şoförü ile yüklemeyi yapan kepçe operatörü yakalanarak gözaltına alındı.
Bu arada, kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelmesinde, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar 


22.04.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180422039

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314