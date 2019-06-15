Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Kimliğini unutan öğrencilere polisten yardım

  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumunda polis ekipleri kimliğini unutan adaylara destek verdi. Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptıran adaylar gidecekleri okullara bırakıldı.  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın...

Kimliğini unutan öğrencilere polisten yardım

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumunda polis ekipleri kimliğini unutan adaylara destek verdi. Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptıran adaylar gidecekleri okullara bırakıldı. 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, adayların üzerinde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.
Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının imdadına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topalooğlu'nun talimatları doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. İl Nüfus Müdürlüğün'deki işlemlerini tamamlayan adaylar polis otosuyla sınavlara girecekleri okullara bırakıldı. 
Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için Kuran okuyup, dua etti.

Görüntü Dökümü
-----------
-Öğrenciler için bekletilen polis araçları
-Sınav salonlarından görüntüler
-Adayların salonlara alınması
-Dışarda dua eden yakınları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL ()

====================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328