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KİLİS VALİLİĞİ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Bugün saat 18.10...

KİLİS VALİLİĞİ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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