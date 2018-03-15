KİLİS AFRİN'DEN ÇIKMAYA ÇALIŞAN SİVİL HALKI ENGELLEYEN İŞ MAKİNESİNİ TSK BÖYLE VURDU

Suriye'nin Afrin kentinden ayrılmak isteyen sivillerin geçiş güzergahına teröristlerce yerleştirilen iş makinesi, Türk jetlerince havadan vurularak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği ve jetlerin iş makinesini vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yolu kapatan ve tam isabetle vurulan iş makinesinin alev topuna dönüştüğü yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İHA görüntüsü
- Jetin iş makinesini bombalaması
- Alevlerin yükselmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: KİLİS-)