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KILIÇDAROĞLU, ZEYTİNBURNU'NDA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu,  "Muhtarların ayrı bir bütçesi olması lazım. Emlak vergilerinin yüzde 1 muhtarlara bütçe olarak tahsis edilse ne olur?"  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul   CHP Genel...

KILIÇDAROĞLU, ZEYTİNBURNU'NDA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu, 

"Muhtarların ayrı bir bütçesi olması lazım. Emlak vergilerinin yüzde 1 muhtarlara bütçe olarak tahsis edilse ne olur?" 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'nda şoförler odası, spor kulüpleri ve yöre dernekleri üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada bulunan bir otelde düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, salondaki muhtarlara seslendi.  Muhtarlara "Sizin bir bütçeniz var mı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Niye sizin bütçeniz yok? Siz seçimle gelmiyor musunuz? Üstelik siyasi parti seçimlerinden çok daha demokratik seçimlerle geliyorsunuz. İsminizle çıkıyorsunuz, vatandaş geliyor size oy veriyor ve siz seçiliyorsunuz. Bir dönem aylıklarınız bile yoktu, kıyameti kopardık bağladılar. Şimdi de muhtarların, muhtarlıkların ayrıca bir bütçesi olması lazım diyoruz. Sorabilirsiniz, 'Muhtarlık bütçesi nasıl oluşacak?' diye. Gayet basit, oturduğunuz ev dolayısıyla Zeytinburnulu kardeşlerim emlak vergisi ödemiyor mu? Belediyeye ödüyorsunuz. Belediye başkanı neyle geliyor? Seçimle. Yani emlak vergisinin yüzde 1'i muhtarlıklara bütçe olarak tahsis edilse ne olur? Muhtarların ayrı bir bütçesi olması lazım. Emlak vergilerinin yüzde 1 muhtarlara bütçe olarak tahsis edilse ne olur?" dedi. Programın sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na kaftan hediye edildi. Kılıçdaroğlu kaftanı üzerine giydi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Kaftan hediye edilmesi
-Genel ve Detaylar
 

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