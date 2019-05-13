Kılıçdaroğlu: YSK, kendisini reddeden bir kurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul'da tüm seçimlerin iptal edilmesine ilişkin başvuruyu reddetmesiyle ilgili, "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK ilk önce kendisini reddeden bir kurum. Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değil" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı.



'ENDİŞELERİMİZİ KARŞILIKLI PAYLAŞTIK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide ciddi sorunların olduğunu, iç politika ve dış politikada da ciddi sorunların olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bu sorunları karşılıklı görüşmek, fikir alışverişi yapmak bir siyaset geleneği olarak sürdürülmesi gereken bir olaydır. Sadece Türkiye'ye özgü değil bütün dünyada da önemli olaylar olduğunda bir ülke çok zor durumla karşı karşıya geldiğinde siyaset insanlarının bir araya gelip çıkış yolu aramaları kadar doğal bir şey yoktur. Bu bağlamda sayın genel başkanı ziyaret ettim arkadaşlarımla beraber. Daha sonra kısa bir süre baş başa görüşme imkanımız oldu. Türkiye'nin sorunlarını, dış sorunlarını, ekonomiyi ve son günlerde yaşadığımız gazeteci ve siyaset insanlarına yönelik şiddeti ve bu şiddetin artıp artmayacağı konusundaki endişelerimizi karşılıklı paylaştık. Özellikle son olarak ölümle karşı karşıya kalan, sopalarla saldırılan gazeteci arkadaşımız Demirağ da gündeme geldi. Ona da acil şifalar diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur" dedi.



'O HIRSIZI MERAK EDİYORUM'

Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde iktidar kanadından dile getirilen oyların çalındığı iddiasını değerlendirerek, "280 bin kişiyi kim görevlendirdi? Erdoğan. Nerede görevlendirdi? İstanbul'da. Ve Erdoğan bir konuşma yaptı, dedi ki 'elimizde görüntüler var'. Konuşmanın yapıldığı tarihten bu yana görüntüleri görmedik. Şimdi o hırsızı ben merak ediyorum. Eminim bütün medya da merak ediyor. O görüntüleri versin bakalım kim hırsızlık yapmış görelim. Ama ortada bir hırsızlık var doğru. Milli irade hırsızlığı yapılmıştır, kapalı kapılar ardında, YSK'da yapılmıştır. Milli iradeye darbe söz konusudur ve İstanbulluların iradeleri çalınmıştır orada" dedi.



'FARKLI BİR KARAR BEKLEMİYORDUK'

YSK’nın İstanbul seçimlerine yönelik CHP ve İYİ Parti’nin talebini reddetmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. YSK ilk önce kendisini reddeden bir kurum. Kendisini reddeden bir kurumdan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değil. Sandık aynı sandık, heyet aynı heyet, seçmenler aynı seçmenler, geliyorlar oy kullanıyorlar. Kullandıkları oyu aynı zarfa koyuyorlar. 4 pusulayı aynı zarfa koyuyorlar. YSK diyor ki 'kabul ediyorum bu zarflardan çıkan oyları; ama birisini doğru bulmuyorum'. Hangi oyu doğru bulmuyorsun? 'Büyükşehir belediye başkanlığı dolayısıyla kullanılan oyları doğru kabul etmiyorum, burada yanlışlık yapıldı' diyor. Neye göre, hangi gerekçeye göre? Bunu bırakın hukuk fakültesini bitirmiş bir yargıcı, ilkokuldan mezun olan, hatta hiç okuması yazması olmayan; ama sağduyu sahibi bir kişiye sorsanız 'burada sakatlık, burada bir yanlışlık var' der. Yanlışlığı yargı kararı olarak bizim önümüze koyuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz" diye konuştu.



'EKREM İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ'

Meral Akşener de Kılıçdaroğlu ile Türkiye’yi ve Türkiye’den dünyaya bakışı, dünyadan Türkiye’ye bakışı konuştuklarını, adalet, hukuk ve demokrasiyi ve İstanbul seçimini konuştuklarını söyleyerek şöyle dedi:

"İstanbul'da bir seçim yenilenmesi var. Bu seçim yenilenmesine yönelik biz İYİ Parti olarak görüşlerimizi ifade ettik. Biliyorsunuz bizim İstanbul'da adayımız yok ve yine olmayacak. Dolayısıyla Sayın Ekrem İmamoğlu’nu dün desteklemiştik, bugün de elimizdeki tüm imkanları kullanarak destekleyeceğiz. İnşallah seçimi bu defa açık ara ve herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek bir sonuç için çalışma yapacağız. Bu arada Cumhur İttifakı'nın büyük ve küçük ortağına da buradan seslenmek isterim; Toplumu ikiye böldünüz, diğer kanatla görüşmüyorsunuz da bari arada bir araya gelin de hatlar karışmasın. Basın üzerinden görüşüp hepimizi germeyin" diye konuştu.



'BAHÇELİ ÇOK İLGİNÇ BİR SAVRULMA İÇERİSİNDE'

Akşener, oyların çalındığı yönündeki iddialarla ilgili ise "Dervişin fikri neyse zikri oymuş. Biz milli iradeden bahsediyoruz, arkadaşlar çalmadan bahsediyor. Dolayısıyla uzmanlık alanları olduğu için böyle bir propaganda yöntemi tespit etmişler. Bu ilginç, Sayın Bahçeli çok ilginç bir savrulma içinde. Yıllarca 'bebek katili', 'İmralı canisi' dediği terörist başına birden bire 'Öcalan' demeye başladı, bir sonraki adımı sanıyorum 'Sayın Öcalan' olacak ve bu savrulmanın MHP'ye oy veren Türkiye'de yaşayan her seçmen açısında çok dikkate değer bulunduğunu ve değerlendirileceğini umuyorum. Dolayısıyla biz durduğumuz yerde duruyoruz. Bize 'PKK'lı dediler. Sayın Karamollaoğlu ile birlikte bize 'PKK'lı' dediler. Hatta Sayın Karamollaoğlu ile benim İçişleri Bakanı olan zat tarafından Kandil'le sözleşme imzaladığımız iftirası atıldı. Ama bugün görülüyor ki Kandil'le kim ahbap ve yeni bir açılım, yeni bir saçılımın gündeme getirildiğini bizatihi Sayın Bahçeli'nin dili ile ortaya konduğunu şaşkınlık, hayret, ibretle görmüş durumdayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılıçdaroğlu ve Akşener'den açıklama

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Haber-Kamera: Kaan ULU-Fatih POYRAZ/ANKARA, ()