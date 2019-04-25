Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ile görüştü

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile beraberindeki heyet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD başkanı İtalyan asıllı iş adamı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu'nun makamından görüntüler

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()