Kılıçdaroğlu: Türkiye tarihinde böyle bir mektup görmemiştir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihinde böyle bir mektup görmemiştir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de her 3 gençten birinin işsiz olduğunu, toplam işsiz sayısının 8 milyon olduğunu söyledi. Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Defalarca söyledim. Milyar dolarlar, tefecilere verilmeyip fabrika kurulsaydı ne olurdu? Türkiye üretecekti, kazanacaktı. Her alanda söz sahibi olacaktı. Hiçbir devlet başkanı kalkıp Türkiye Cumhuriyetini ekonomisi üzerinden vurmayacak ve eleştirmeyecekti. Bunlar ortada dururken iki şeyle uğraşıyorlar. 'Arabada sigara içmeyeceksiniz.' Sanane kardeşim. Araba benim. İkincisi, alışveriş yaparken naylon poşete para vereceksiniz. Senin başka derdin yok mu? Tutturdular, 'Sigara haramdır' diye. Millet o sigarayı içmese senin bütçedeki açık daha artacak" dedi.



Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump tarafından gönderilen mektuba da tepki göstererek, şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyetini, hükümetini, bakanlarını aşağılayan kibir dolu mektubu yayınlanıyor. Burada bir şey daha oluyor. ABD Temsilciler Meclisi 120 saat içinde Erdoğan'ın ailesinin, çocukları, eşleri dahil tahmin edilen mal varlığına dair rapor hazırlanması isteniyor. Sürekli, 'terör örgütü' dedikleri PYD ile telefonla bütün görüşmeler aktarıldı. Bir milleti, toplumu aşağılayan bir mektup. Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihinde böyle bir mektup görmemiştir. Bizi bu kadar aşağılayan bir mektup gelmemiştir. Trump, 'Sorunlarını çözmek için çok uğraştım' diyor. Hangi sorunları çözmek için uğraşır Trump. Bu mektup ortaya çıktı, herkes tepki gösterecek, bekledik sadece AK Parti'de tık yok. O mektup dünya arşivlerine girdi, yenilecek yutulacak bir mektup değil. Ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. MHP'nin düştüğü hali görüyor musunuz? Türkiye'nin itibarı yerlerde sürünüyor. Olmadık eleştiri ve hakaretler geliyor. Sizin yöneticileriniz bunları yapanlara karşı sessiz duruyor. Milliyetçiliği, devrimciliği, cumhuriyetçiliği biz yapıyoruz."



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın gönderdiği mektup ile ilgili şu soruları yöneltti. "Bu mektubu 'bu üslup kabul edilemez' diyerek neden iade etmediniz? Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku endişe ile kabul ettiniz? Mektubu kamuoyundan neden gizlediniz? ABD'li duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktınız?"

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Nursima ÖZONUR/ANKARA,() -