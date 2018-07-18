Kılıçdaroğlu: Tehlike biliniyor ama uyarılar dosyada kalmış

Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (2)

KILIÇDAROĞLU: ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN KURULMASI LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 kişinin öldüğü 341 kişinin de yaralandığı tren faciasında olay yerine traktörleriyle ilk olarak giden ve kazazedelerin yardımına koşan kırsal Sarılar Mahallesi'ni ziyaret etti. Köylülerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, "8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da bir tren kazası olayı yaşadık. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. 341 vatandaşımız da yaralandı. Neresinden bakılırsa bakılsın üzerinde durulması, araştırılması gereken bir olay. Yetkililer hemen kazanın sebebi konusunda şöyle bir açıklama yaptılar; Aşırı yağışa, yani doğal afete bağlı bir kaza olarak topluma bilgi verdiler. Bu kadar derin bir acının yaşandığı bir ortamda süratli bir şekilde aynı zamanda bölge milletvekili olan, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın başkanığında bir heyeti süratli bir şekilde görevlendirdik. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ milletvekilleri bölgeye geldiler ve süratli bir şekilde görgü tanıklarıyla, sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, uzman kişilerle konuştular. Olayın bütün boyutlarını araştırmak için özel bir çalışma yaptılar. Çalışmalar bir rapora bağlandı" dedi.

'GEREĞİNİN YAPILMADIĞINI BİLİYORUZ'

"İki konuya değineceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu,"Birincisi şu; aşırı yağış bekleniyordu. 'Aşırı yağış olacaktır, dolayısıyla bölgede önlem alınması gerekiyor' diye bir düşünde Devlet Demir Yolları'na iletildi mi? Yani aşırı yağış olacağını bildiği halde bir idare gerekli önlemleri aldı mı? 30 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Demir Yolları Birinci Bölge Müdürlüğü'nün yazısı; şöyle diyor; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgemiz mıntıkasında önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağışlar olabilir. Gayet açık. Bilgiyi nereden alıyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alıyor. Neler yapılması gerektiğini de şöyle açıklıyor; Devlet Demir Yolları. Meydana gelen yağışlar hasar ve zarara sebep olabilir. Meteorolojiden hava durumunu takip edin. Yarma ve dolguları, akma ve heyelan tehlikesine karşı kontrol altında tutun. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Yol durumunu takip edin. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. Bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde yaya kontrollerini artırın. Bir afetin geleceğini, gelmeden önce hangi önlemlerin alınması gerektiği burada açık ve net ifade edilmiş. Bunun gereği yapıldı mı? Bunun gereğinin yapılmadığını hepimiz biliyoruz çünkü 24 kişi hayatını kaybetti 341 vatandaşımız da yaralandı" ifadelerini kullandı.

'METEOROLOJİ GEREKLİ UYARIYI YAPMIŞ'

Kılıçdaroğlu, ikinci önemli noktanın olduğunu belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İkinci önemli nokta, hatta gerekli bakım ve kontrol çalışmaları yapıldı mı? Yine size önemli bir bilgi vereceğim. Devlet Demir Yolları Birinci Bölge Müdürlüğü Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı yazıyor. Diyor ki, 13 Nisan 2018'de yol makineleriyle yolda kontrol yaptık. Aynı yazıda bir mahal listesi de var ve mahal listesiyle ilgili olarak o yazıda şu ifadeler yer alıyor; bakımı yapılması planlanan menfezler gösteriliyor mahal listesinde. Peki kazanın vuku bulduğu yerdeki menfez için bir planlama var mı? Yazı aynen şöyle; kazanın vuku bulduğu menfezde bakım öngörülmemiştir. Listede bulunmamaktadır. Meteoroloji uyarıyor, Birinci Bölge Müdürlüğü uyarıyor menfezlerin kontrol edilmesi lazım. Bir mahal listesi var, kontrol edilecek menfezler orada yazılı. Kazanın olduğu yerdeki menfez için 'biz onu kontrol etmedik mahal listesinin dışında' deniliyor. Tehlike biliniyor. Meteoroloji gerekli uyarıyı yapmış. Devlet Demir Yolları da gerekli yazışmayı yapmış. Bütün bunların tamamı dosyada yer kalmış. Gereği yapılmamış."

'ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA BÜTÜN SİYASİ PARTİLER KATILMALI'

Kılıçdaroğlu, kimsenin sorumluluk üstlenmediğini öne sürerek, "Hiç kimse sorumluluğunu yerine getirmiyor çünkü hiç kimse bir başka kişiye karşı sorumlu deği. Sorumlu olarak hissettikleri bir kişi var o da sarayda oturuyor. Acı ola şu, bir kazanın olduğunu kamu görevlileri değil vatandaşlar bildiriyor. İktidar yetkilileri kazanın nerede olduğunu dahi bilmiyorlar. Türkiye bu olaya konsantre olmuşken, bu acıyı hep beraber yaşarken şöyle bir talep vatandaş tarafından yükseldi. En azından ulusal bir yas ilan edebiliriz. Bunu dahi yapmadılar. Suudi kralı öldü yas ilan ettiler, 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 341 vatandaşımız yaralı ama yas ilan etmediler. Niçin? Yas ilan edilmesini bir kişi istemiyor. Çünkü onun o gün bayramı var. Raporumuzu hazırladık. Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılması lazım. Bu parlamentonun bir vicdanı varsa eğer bu parlamento gerçekten de görevini yapacaksa bir araştırma komisyonunun kurulması ve bütün bu olayları masaya yatırması lazım. Parlamentoda kurulacak araştırma komisyonuna bütün siyasi partiler katılmalı ve bu olayı araştırmalılar. Pamukova faciasını asla unutmuyoruz. O facianın sorumlusu 2 makinist olarak ilan edildi ve olay tamamen kapatıldı ama bu olayı kapattırmayacağız. Vatandaşlarımız da bu araştırma önergesini verdiğimizde lütfen parlamentoyu izlesinler. Kimler araştırılmasını istiyor, kimler araştırılmasına karşı çıkıyor bunu izlesinler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Vatandaşların görüntüsü

- Köyden ayrılma

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ali Can ZERAY- Cansel KİRAZ- Ruhan YALÇIN- Yılmaz BEZGİN- İbrahim MAŞE/TEKİRDAĞ, EDİRNE, ()

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