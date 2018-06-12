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Kılıçdaroğlu: Sorun Kandil'i almak değil sorun terörü çözmek (4 son) 

"BİRBİRİNİ KARŞILIKLI YALANLAYAN BİR KOMEDİ İZLİYORUZ" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af açıklamalarını değerlendirmesi istenmesi üzerine, "İttifak söylem birliği demektir. Bahçeli'nin...

Kılıçdaroğlu: Sorun Kandil'i almak değil sorun terörü çözmek (4 son) 

"BİRBİRİNİ KARŞILIKLI YALANLAYAN BİR KOMEDİ İZLİYORUZ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin af açıklamalarını değerlendirmesi istenmesi üzerine, "İttifak söylem birliği demektir. Bahçeli'nin söylediğine Erdoğan, Binali bey gündemimizde yok diyor niye ittifak yaptınız? Birbirini karşılıklı yalanlayan bir komedi izliyoruz. Tablo bu. Meral hanım Cumhur ittifakına,  'zoraki evlilik' diyorsa yine iyi söylemiş. Ortada evlilik bile yok. Bir partinin diğer partinin gölgesine sığındığı bir pozisyon var. İçime sinmiyor. Köklü bir partinin Türkiye'yi bu hale getiren bir siyasi partinin gölgesine sığınması  içimi acıtıyor. Ülkücülüğün özünde vatan, bayrak sevgisi vardır. Dürüst, ilkeli siyaset vardır" dedi. 

"HDP'NİN BARAJI AŞTIĞI GÖRÜLÜYOR" 
Kılıçdaroğlu, "Kamuoyuna yansıyan bütün anketlerde HDP'nin barajı aştığı görülüyor. CHP'lilerin  başka  partiye oy vereceğini düşünmüyorum" dedi. 


Kılıçdaroğlu, "1500 TL'den düşük emekli maaşı olmamalı" dedi. 

 

Hakime TORUN/ANKARA ()  


 

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