Kılıçdaroğlu: Sandık başındakilere oy kullanacakların isim listesini vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "23'ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza, o sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin ? 23 sabahı bile seçim listelerinde oynayabilirler. 'Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin' diyeceğiz. Aynısı mı değil mi; her şeyi kontrol edeceğiz, her şeyi denetleyeceğiz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, çalışanların grev ve toplu sözleşme gibi hakları olduğunu belirterek, bunları savunacakların da sendikalar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu "Türk-İş, işçi sendikaları içinde en çok üyeye sahip olandır. Ağırlıklı olarak kamuda örgütlenmiştir. Şubat ayında yeni sözleşmelerin yapılması gerekirdi. Şimdi haziran ayındayız. Hükümet bir türlü randevu vermiyor, görmezlikten geliyor. Seçimler var, seçimden sonra çok düşük rakamlar verecekler. 4 aydır Türkiye’nin en büyük konfederasyonuna randevu verilmiyorsa bütün işçi kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. O sendikanın da yerinde durmaması lazım. 200 bin işçinin hakkından söz ediyorum. Ben takipçisi olacağım, umarım onlar da kendi haklarının takipçisi olurlar" diye konuştu.



'ADALETİ GETİRSİNLER, BAŞIMIZIN ÜSTÜNE'

Kılıçdaroğlu, hükümetin yargı paketine ilişkin "Deniyor ki 'Adalet reformu yapacağız'. Deniyor ki 'Gerçek anlamda adaleti getireceğiz'. Bu, şu anlama da geliyor. Bu ülkede adalet yok, adaleti getirmeye çalışıyoruz. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum; 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 17 yıldır insanlar adalet beklentisinde, yeni mi aklınıza geldi? 'Adaleti getireceğiz' diyorlar. Getirsinler, başımızın üstüne; ama adaleti getirmekte samimiler mi, değiller mi önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.



'GÜÇLÜLERİN YANINDA OLAN SOSYAL DEVLET OLMAZ'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de şu anda 8,5 milyon kişinin işsiz olduğunu belirterek, bunlardan 1 milyonunun üniversite mezunu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "17 yılın sonunda nasıl olur da 8,5 milyon insan işsiz kalır? Bunu sormamız lazım. Benim sormam değil, çoluk çocuğu işsiz olanların sorması lazım. Güçlülerin yanında olan devlete 'sosyal devlet' denmez, sosyal devlet fakirin fukaranın yanında olan devlettir. Bu, Türkiye'nin uzun süre kaldıracağı bir tablo değildir. Hayatına son veren bizim vatandaşımızdır. İntihar edenlerin yakınlarına sesleniyorum. Sizin evladınızı intiharın eşiğine getiren 17 yıllık politikayı oturup sorgulamanız gerekiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayının 2 oğlunun da işine son verildiğini söyleyerek, "Sen misin büyükşehir belediye başkan adayı olan? 2 oğlunun işine son veriyorlar. Hangi vicdan bunu kaldırır? Eğer senin vicdanın bunu kaldırıyorsa git oyunu Binali Yıldırım'a ver kardeşim. Kişinin ailesiyle uğraşılır mı Allah aşkına? Eğer bunu kaldıracak bir vicdan varsa ben ona insan demem" dedi.



'BULANA NOBEL VERECEKLER'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçiminin iptaline ilişkin kararına da değinerek, "Aynı sandık, aynı heyet, aynı zarf. Nasıl oluyor da 3'ü kabul, 1'i ret oluyor? Bunu halen keşfetmiş değiliz. Bulana Nobel ödülü verecekler. 23'ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza bir broşür vereceğiz. O sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin? 23 sabahı bile seçim listelerinde oynayabilirler. 'Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin' diyeceğiz, aynısı mı değil mi? Her şeyi kontrol edeceğiz, her şeyi denetleyeceğiz ve emin olun her şey çok güzel olacak. Ekrem bey projelerini açıkladı. 'İstanbul’u yaşanabilir bir kent yapacağım, İstanbul’da yoksulluğu bitireceğim' diyor. 'İstanbul’u yeşile boğacağım, bütün İstanbul’u kucaklayacağım. Kazanan ben değil, 16 milyon İstanbullu kazanacak' diyor. O nedenle 23'ünde hepimizin görevleri var. Tatile gidenlerin de bir an önce dönmesi ve oylarını kullanmaları lazım. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

