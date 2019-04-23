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Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayla ilgili avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek şikayette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na...

Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayla ilgili avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek şikayette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu mahallesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenindeki saldırıya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 9 kişiden 3'ü savcılık sorguları ardından, 5'i de mahkemece adli kontrol şartıyla dün serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ise gözaltı süresi savcılık tarafından uzatıldı. Osman Sarıgün'ün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor.

CHP'LİLER ŞİKAYETTE BULUNDU
Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek olayla ilgili şikayette bulundu. Saldırı sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, milletvekili Murat Emir ve partili Kenan Nohut da avukat Celal Çelik ile Çubuk Adliyesi'ne geldi. Adliyeye girişte açıklama yapmayan Yıldırım, Emir ve Nohut'un, saldırı sırasında darp edildikleri ve buna ilişkin şikayette bulunacaklarını öğrenildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Çubuk Adliyesi önünde ise güvenlik tedbirleri artırıldı. Adliyeye çıkan yollar bariyerlerle kapatılırken, çok ayıda çevik kuvvet ekibi de önlem aldı.


GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Engin ÖZMEN- Gürkay GÜNDOĞAN- Haluk KARAASALAN/ANKARA, ()-

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