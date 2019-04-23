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Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (3)

  ÇUBUK KAYMAKLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, Çubuk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yazılı açıklama...

Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (3)

 

ÇUBUK KAYMAKLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU SALDIRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, Çubuk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun ilçeye gelişinden haberdar olunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizdeki şehidimizin cenaze töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak yaşanan bilgi kirliliği konusunda kaymakamlığımızın adının geçmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Cenaze töreni olduğu alanda sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken, sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden, gelişi anında bilgimiz olmuştur. Şehit ailemizde de önceden olduğu gibi tekrar taziye çadırında az önce yaptığımız görüşmede sayın CHP Genel Başkanın gelişinden kesinlikle bilgilerinin olmadıklarını ve artık şehidimize dua etmek istediklerini iletmişlerdir."

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