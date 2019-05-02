Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Belediye meclisinde çoğunluğunun olup olmamasının çok büyük bir önemi yok. Vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın Ankaralıların yararına olduğu sürece buna itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ile Yavaş, yaklaşık yarım saat görüştü. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenlendi. Mansur Yavaş, adaylığı konusunda kendisine destek veren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu'nun verdiği karar sonrası Türkiye genelinde 11 büyükşehir belediyesini kazandıklarını söyleyen Yavaş, "Bugüne kadar geçen süre içerisinde mecliste bir takım tartışmalar oldu ama bunların hepsini aşacağımızı düşünüyorum. Size biraz önce belediyenin durumunu da arz etmiştim; yaklaşık 14 milyar bütçemiz var. 8,5 milyar lira belediyenin EGO ve ASKİ dâhil borcumuz var, bir kısmı bunların takvime bağlı. Şirketlerin de 890 milyon lira borcu var. Yine 28 bin183 belediye çalışanımız var. Belediye personelimizin bir kısmı memur bir kısmı şirketlerde çalışıyor. Ama bugüne kadar da hiçbir zaman bu süre zarfında 'bir enkaz devraldık' demedik. Çünkü, ekip olarak bunların hepsini aşacağımıza, projelerimizin hepsini ve vaat ettiğimiz ne varsa gerçekleştireceğimiz konusunda hiç şüphem yok. Güzel bir ekip kurarak Ankara'ya verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getireceğiz."



'GÜZEL ANKARA'YI GÖRMEK VE YAŞAMAK İSTİYORUZ'



Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş isminin sadece Ankara'da değil Türkiye'de marka olduğunu söyledi. Ankara'nın birçok sorununun bulunduğunu ancak sorunlardan şikâyet eden değil, sorunları çözen bir başkan kimliğinin bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte pek çok sorunun aşılacağını belirtti. Vatandaşların mutlu olacağı bir Ankara arzu ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Belediye meclisinde çoğunluğun olup olmamasının çok büyük bir önemi yok bana göre. Siz bir hizmet yapıyorsunuz ve bunu Ankaralılar için yapıyorsunuz. Dolayısıyla vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın Ankaralıların yararına olduğu sürece buna itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum. Eğer Ankaralıların yararınaysa ve yapılan harcamanın hesabı veriliyorsa herkes tarafından desteklenmesi lazım. Çünkü hizmet Ankaralılara verilecektir ve Ankaralılar bu hizmetten yararlanacaktır. Dolayısıyla belediye meclisinde tartışmalar olabilir ama bu tartışmalar umuyorum ve diliyorum, projenin niteliği olabilir, projenin maliyeti olabilir, bu çerçevede olacak tartışmalar her zaman verilecek hizmetin kalitesini artıracaktır. Dolayısıyla biz kısır tartışmaların çok ötesinde Ankaralılara hizmet veren bir belediye meclisi ve o belediye meclisinde hizmet sunduğu bir güzel Ankara'yı görmek ve yaşamak istiyoruz."



Konuşmaların ardından Mansur Yavaş tarafından Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında Beypazarı'ndan Ankara'ya giden seğmen ekibinin renklendirilmiş tablosu hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mansur Yavaş'ın açıklaması

-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()