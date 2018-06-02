Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da LGS heyecanı
İstanbul'da LGS heyecanı
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi

- KILIÇDAROĞLU'NDAN  ÇINARDERE MAHALLESİ'NE ZİYARET

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız" Haber-Kamera:Mehmet...

- KILIÇDAROĞLU'NDAN  ÇINARDERE MAHALLESİ'NE ZİYARET

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

" Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız"

Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL
Pendik, Çınardere Mahallesi'nde tapu mağdurları olduğunu söyleyen mahalleli ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu," Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız" dedi. 
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyareti kapsamında burada bulunan bir gecekonduyu ziyaret etti. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu sorunları dinledi. Tapu tahsisi ile ilgili sorunlarını Kılıçdaroğlu'na anlatan mahalle muhtarı ve semt sakinleri  CHP liderinden sorunun çözümü için söz istedi.
Kılıçdaroğlu, "Bu bölgede yaşayan, bu semtte yaşayan insanlara 50-60 yıldır burada yaşıyorlar. Ömürleri burada geçti. Çocukları burada doğdu. Düğünler burada yapıldı. Gencecik çocuklar buradan askere gönderildi. Anılar, hatıralar, her şey burada. Şimdi diyorlar ki 'buradan ayrılın.' Bir insanın 60 yıl yaşadığı bir bölgeden, dışarıya atılması hangi vicdanın kabul edeceği bir şeydir. Bu insanlar burada bu güzel yerleri yarattılar. Şimdi onlara deniyor ki, 'buradan çıkın. Size tapu vermeyeceğiz'. Daha önce Kartal'da böyle bir sorun vardı. Oradaki insanlar tapularına kavuştular. Herkesin şu anda tapusu var. Ben burada yaşayan bütün kardeşlerime söz veriyorum. Sözüm sözdür. Hepiniz tapunuza kavuşacaksınız. Hepinize tapunuzu vereceğiz. Buraya emek harcadınız, çalıştınız, emek ürettiniz. Burada acılarınız, sevinçleriniz oldu. Burası sizin hakkınız" dedi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Mahalleliden detay
-Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-Sevgi gösterileri
-Muhtarın açıklamaları
-Kılıçdaroğlunun konuşması
-Genel ve detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325