Kılıçdaroğlu'ndan BBP Kadın Kolları Başkanına destek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye’ye ihanettir. CHP, onlar gibi değil tertemiz bir partidir, verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.

- Ülke akılla yönetilir, ferasetle yönetilir, adaletle yönetilir. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir tweeti paylaştı diye dokunulmazlığı kaldırıldı. AYM oy birliğiyle bir karar aldı. Hakkı ihlal edilmiştir dedi. Hala içeride. Bu mudur adalet? Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın.

Yargının işleyişinede değinen Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü iktidara yönelik sert eleştirilerde bulunmasının ardından polis tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasını da gündeme getirirek, "Fatma Yümlü'nün yanındayız" dedi.

YÜMLÜ AKP'Yİ ELEŞTİRDİKTEN SONRA İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

Ordu'nun yerel kanallarından Moda Tv’de yayınlanan 'Ahmet’le Memleket Meselesi' isimli programa konuk olan Büyük Birlik Partisi Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü iktidara yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu

Yümlü sözkonusu programda, iktidarın politikalarını eleştirirken "Şu anki durumda herkes tek partili olmak zorunda. Onun dışında da konuşamazsın, yargılayamazsın. Rızkı veren Allah’tır. Hiç bir siyasi partinin başkanı rızık vermez. Hiç bir siyasi partinin başkanı da ecelim gelmeden beni öldüremez. AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar bu insanlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Din, kitap, Allah’ın emirleri yok sayıldı. AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı. AK Parti genel başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır, yarın Ahmet, Mehmet’tir. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti genel başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim?" demişti.

Yerel Modafm sitesinin haberine göre, Fatma Yümlü'nün bu sözlerinden birkaç gün sonra (dün) polis ekipleri Ordu’daki işyerine gelip iddiaya göre "maske kullanmadığını ve temaslı olduklarını" gerekçesiyle gözaltı işlemi yapmak istedi. Fatma Yümlü, uygulamanın yasaya aykırı olduğunu söyleyince polisler zor kullandı. Fatma Yümlü ters kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü.

Karakolda bir süre bekletilen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

İşyeri güvenlik kameralarına da yansıyan olay Fatma Yümlü'nün iddiasına göre olayı şöyle gelişti:

“İş yerinde müşteriler varken polisler gelerek benden kaba ve saygısız üslupla kimlik istediler. Kimliğini neden istediklerini sorduğumda yine aynı tonla 'Temaslısın sen, dediğimizi yap' şeklinde konuştular. Esnaf olduğumu ve benimle bu şekilde konuşmamaları gerektiğini söylemem üzerine bir polis memuru diğer polislere kelepçe takın dedi. Cebir kullandılar ve ters kelepçe takarak göz altına aldılar.”

Yümlü, "Polise 'ben tedavi görüyorum' diyorum. Personel çıktı aşağıdan 'ne yapıyorsunuz bu kadın tedavi görüyor' dedi. Ona rağmen katil gibi beni götürdüler" dedi.

Fatma Yümlü, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.