Kılıçdaroğlu'ndan Amirallerin bildirisiyle ilgili merak edilen açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da emekli amirallerin yayınladığı bildiri ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır..." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuyla ilgili tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: