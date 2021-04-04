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Kılıçdaroğlu'ndan Amirallerin bildirisiyle ilgili merak edilen açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır" dedi.
GÜNDEM 04.04.2021, 19:01 Murat Aydın
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da emekli amirallerin yayınladığı bildiri ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır..." dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuyla ilgili tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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