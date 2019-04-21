Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı- Yeniden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) cenaze töreninde, bir grubun saldırısına uğradı. Çevresini saran grubun tekmeli ve yumruklu saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, koruma ekibi tarafından güvenli bir eve götürüldü. Kalabalık evin etrafını sararken, Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri, evin etrafında çember oluşturdu. Kılıçdaroğlu'nu almak için evin önüne gelen makam aracı, taşlandı. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1,5 saat sığındığı evden zırhlı araçla çıkarıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.



Hakkari'de Irak sınırında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı için, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile vatandaşlar katıldı.



KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUKLU SALDIRI

Kılıçdaroğlu'na, tören alanına girişte bir grup yuhalayarak tepki gösterdi. Tepkinin artması üzerine, yetkililer devreye girdi ve tören hızlandırıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Kılıçdaroğlu, alandan ayrılmak üzere hareket etti. Bu sırada törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak tepki göstermeye devam etti.



Korumaları, bu sırada CHP liderinin etrafında çember oluşturarak, korumaya çalıştı. Bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve sopayla vurmaya çalıştı, tekme savurdu. Yaşanan arbede sırasında yüzüne ve başına darbeler alan Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü düşerken, O.S. adlı kişi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı görüntülere de yansıdı. Arbede sırasında Kılıçdaroğlu'nun yakın korumasının da gözlüğü kırıldı.



KALABALIK EVİN ETRAFINI SARDI

Kılıçdaroğlu, öfkeli kalabalığın arasından güçlükle alandan çıkarılarak, mahallede bulunan güvenli bir eve götürüldü. Bu sırada kalabalık, evin etrafında toplandı. Kalabalık, taşlarla evin camlarını kırarak tepkisini sürdürdü.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından olay yerine çok sayıda özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ankara'dan gelen özel harekat ekipleri, evin etrafında çember oluştururken, kalabalık uzaklaştırılmaya çalışıldı. Kılıçdaroğlu'nu almak için evin önüne gelen makam aracı da taşlandı. Aracın camları kırıldı.



ZIRHLI ARAÇLA EVDEN ÇIKARILDI

Bu sırada Bakan Akar, eve girerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından dışarıya çıkan Bakan Akar, kalabalıktakilerden sakin olmalarını, alanı boşaltmalarını istedi.

Yaklaşık 1,5 saat evde kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra zırhlı araca bindirilerek, mahalleden çıkarıldı. Özel harekat polislerinin eşlik ettiği zırhlı araç ile ilçe çıkışına kadar götürülen Kılıçdaroğlu, burada sivil araca geçerek, CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde ellerinde Türk bayrakları olan partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



MUHTAR: YUMRUK ATAN, SEBZE- MEYVE YETİŞTİRİCİSİ

Saldırının ardından şehit Sözleşmeli Er Kırıkçı'nın cenazesi toprağa verilirken, mahallede güvenlik önlemleri devam etti. Özel hareket, jandarma, çevik kuvvet ekipleri, mahallede bekleyişlerini sürdürdü.

Mahalle Muhtarı Halil Kökmen, yaşanan olayla ilişkin muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler buranın halkı. Terör örgütüne tepkili olan mahalle halkı, Kılıçdaroğlu'nu görünce sinirlendi. Kendilerinin doğal bir tepkisi. Saldırıya karışanlar ve tepki gösterenlerin hepsi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşıyor. Yumruk atan O.S., burada meyve sebze yetiştiricisidir ve emeklidir" dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır" denildi.

Soruşturma kapsamında mahallede yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı. Yapılan araştırmalarda, CHP liderine saldırıda bulunan 6 kişinin kimliğinin saptandığı öğrenildi.



SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenaze töreni öncesi ve sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.



İBRAHİM KALIN VE AK PARTİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Büyük tepki çeken olay sonrası siyasilerden tepki mesajı yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaşanan olaya tepki göstererek, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na 'geçmiş olsun' diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" açıklamasında bulundu.



BOSTANCI'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

​AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise 'Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta şehit cenaze töreninde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olay mutlaka hassasiyetle takip edilmeli, ülkemizde yaratılmak istenen provokasyonlara firsat verilmemelidir' dedi.



AKŞENER'DEN GENEL MERKEZ'DE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter'daki hesabından Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak mitingde çekilen fotoğrafı 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Bilinçli olarak kutuplaştırılan ülkemizde, siyasilerin milleti germekten acilen vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oy, hiçbir koltuk milletimizin birlik ve huzurundan daha kıymetli değil' notuyla paylaştı.

Akşener, ayrıca CHP Genel Merkezi'ne gelip, Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medyada açıklama yaparak, saldırıya tepki gösterdi.

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Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZLAP-Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

