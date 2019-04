Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı- Yeniden (2)

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kurmaylarıyla toplantı yaptı. Mehmet Haberal da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Genel Merkez önünde otobüsün üzerine çıkarak kalabalığa hitap etti.



'BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, 82 milyonu kucaklayan kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP'nin genel başkanı olduğuna vurgu yaparak, Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütü PKK’nın saldırısına uğradığını hatırlattı. Aynı saldırının benzerini bugün yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onlar sanıyorlar ki CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlıyoruz hep birlikte. Bu ülkenin bir çakıl taşını bir kişiye vermem. Eğer bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz. Sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde acı duyulur. Bunun yüce mertebe olduğunu hepimiz biliriz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Niçin? Sanıyorlar ki baskı kuracağız, tehdit edeceğiz. Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. Onlar 82 milyonun şehitleri."



'ŞEHİDİN CENAZESİNE KATILDIM, NAMAZ KILDIRMADILAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit er Yener Kırıkçı'nın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunarak saldırı olayına en çok üzülenlerin şehit ailesi olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, saldırganların şehide saygısı olmadığını söyleyerek, "Saldıranların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunların hiç biri gerçek anlamda samimi Müslüman da değildir. Şehidin cenazesine katıldım, namaz kıldırmadılar. Sormayacak mı bu ülkenin vicdanı? Siz namazdan ne istiyorsunuz, şehitten ne istiyorsunuz? Asla unutmasınlar, ben bir Mehmetçik babasıyım, aynı zamanda onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım" dedi.



'SİZ HANGİ YÜZLE ŞEHİT CENAZESİNİ KILDIRMIYORSUNUZ?'

Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde toplanan partililerin sloganları eşliğinde konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu bizim şiarımızdır. Çanakkale'de şehitlerimiz var bizim. Dumluğınar'da, Sakarya'da, Afrin'de şehitlerimiz var. Biz hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık. Şehit şehittir, başımızın üstünde yeri vardır. Biz böyle bilir böyle anlarız. Bizim hedefimiz, ilkemiz budur. Bu ülkeyi nasıl kurduk inşa ettik? Bunun temellerinde, harcında 10 binlerce şehidimizin acısı vardır, gözyaşı vardır. Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz, hep beraber sormak lazım."



'ÜLKENİN BEKASI İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM'

Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradığına üzülmediğini hakkı, hukuku, adaleti savunanların her zaman saldırıya uğradığını bildirerek, "Ne olursa olsun biz feriştahları gelse hakkı, hukuku, adaleti savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlık. Şehidin namazı kılınmadı. Beni üzen budur. Köyde oturanların kabahati ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahı bunlar. Bir şey daha söylemek isterim; 82 milyon vatandaşa söz veriyorum; bir canım var, bu ülkenin bekası için huzuru için kalkınması için bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz bu ülkeyi büyütmek zorundayız" dedi.



'BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu saldırıların nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk kez CHP, ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele ediyor. İlk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar, ülke birliği için bir araya geldiler. Bundan olan rahatsızlıklarını dile getiremiyorlar. 'Acaba biz saldırırsak Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçer mi?' diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın, asla vazgeçmeyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum saygılar sunuyorum. Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse unutmasın, bu ülkeye baharı getireceğiz. Söz veriyorum; ülkenin her karşısında bahar olacak, her karışında. 'Baharı getireceğiz' dediğimde 'yapamazsın' demişlerdi. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Bu ülkede her çocuğun mutlu olmasını istiyorum. Her gencin iş sahibi olmasını istiyorum. Alın terinin çok değerli olduğunu biliyorum. Alın teri döken insanların emeğinin ne kadar yüce olduğunu biliyorum. Hep beraber bu değerlere sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Atatürk diyoruz" diye konuştu.