Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı (5)

KALIN: GEREKLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır' dedi.

KARAMOLLAOĞLU: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİ KINIYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 'Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür' açıklamasında bulundu.

İLÇE ÇIKIŞINDA ARAÇ DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan saldırı sonrası sığındığı evden çıkarılıp, zırhlı araçla bölgeden ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ilçe çıkışında bu araçtan inerek, bindiği sivil plakalı araçla Genel Merkez'e hareket ettiği öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZDE

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu, partiye giriş sırasında partililer karşıladı. CHP Genel Merkezi'nden açıklama yapılacağı öğrenildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yıldırım, 'Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

Görüntü dökümü

-Alınan güvenlik önlemleri

-Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araçla evden çıkarılması

-Aracın taşlanması

-Genel ve detaylar

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