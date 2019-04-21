Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde saldırı (4)

ÖZTRAK: BU SIRADAN BİR PROTESTO DEĞİL ORGANİZE BİR EYLEMDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıya ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, şehit cenazesine katılan tek siyasi parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hatırlatarak, yapılan saldırıyı kınadı. Faik Öztrak, şöyle konuştu:



"Bu saldırı aynı zamanda şehidimize karşı yapılmış, ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Genel başkanımıza yapılan saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazı bile dini vecibelere uygun kılınamadı. Yapılan sıradan bir protesto, bir provokasyon değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülke demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve huzuruna yapılmıştır."



'AZMETTİRİCİ BELLİ'

Öztrak, saldırının azmettiricisinin belli olduğunu ifade ederek, "Adına 'gazete' denen bir takım paçavralarda kimler CHP'yi hedef gösterdiyse, kimler Sayın Genel Başkan'a idam tehditlerinde bulundaysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamaları için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bunlardır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken dil ve bunun sahipleri, bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hanilerle, attığı manşetlerle bunları yapanlar aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. CHP’li olarak bu saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı ayakta durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Faik Öztrak, gün kızgın demiri soğutma günüyse herkesin buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, "Demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu görüyoruz. Bunları sağ duyuya davet ediyoruz" dedi.



'1 KİŞİ BİLE TUTUKLANMAMIŞTIR'

Saldırıyla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığını belirten Öztrak, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Mutlaka cevaplandırılmalıdır, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Şu ana kadar daha 1 kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler dikkate alınarak istifa etmelidir, derhal istifa etmelidir" diye konuştu.



BAKAN AKAR'A TEPKİ

Faik Öztrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrasında yaptığı açıklamaya ilişkin "Milli Savunma Bakanına bir sorumuz var; Genel Başkanı linç etmek isteyen 'o evi yakın' diyen hainlere dönük 'mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir. Bu organize güruh ne mesajını vermiştir? Bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine ortak oldukları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidir. Biz ve milletimiz bu oyunu bozacak güçteyiz" diye konuştu.

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Kaan ULU/ ANKARA, ()