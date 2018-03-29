Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Salı günü yaptığı konuşmalardan dolayı 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Salı günü yaptığı konuşmalardan dolayı 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
29 Mart 2018 Perşembe 11:47
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