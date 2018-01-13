 KILIÇDAROĞLU İSTANBUL İL KONGRESİNDE KONUŞTU (2)

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"Sayın Yıldırım son Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili diyor ki ilk mahkemenin kararı geçerlidir. Dosya oradadır. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da Danıştay'ı da Anayasa Mahkemesi'ni de kapat. AİHM'den de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versin karar versin"

"Ben size söz veriyorum. 2019'da Süleyman Şah Türbesini aynı yere götüreceğiz ve Türk bayrağını oraya dikeceğiz"

"CHP gelirse dış politikada ne yapar? 180 derece değişiklik yapar. Yurtta barış dünyada barış. Herkesle barış içinde yaşayacak."



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan kongrede, Kılıçdaroğlu partililerin sevgi gösterileri arasında salona girdi. Kılıçdaroğlu'nun sağında adaylardan Cemal Canpolat ve solunda ise Canan Kaftancıoğlu oturdu.

"BUNLAR KENDİ TARİHİNE İHANET ETTİ"

Dış politikayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu," Ege adaları dolayısıyla dünya kadar soru sordum. Bu adalar bizim mi Yunanistan'ın mı? Benim ağzımdan çıkan herşeye laf yetişirir. Bu soruya gelince dut yemiş bülbül gibi Tık yok. Ya arkadaş bu adalar kimin? 4 mil uzakta Keçi Adası var. Bize mi ait? Çipras gitti. Ziyaret etti. Yunan bayrağı var. Dışişleri açıklıyor. Bizim zamanımızda hiçbir yer teslim edilmedi diye. Ben senin zamanından nelerin nerelere teslim edildiğini çok iyi biliyorum. Senin zamanında Süleyman Şah Türbesini kendi topraklarından kaçırmadın mı? Bir de biz Osmanlıcıyız diyor. Süleyman Şah türbesini kaçıran adamdan Osmanlıcı mı olur? Tarihimize saygılıyız. Görkemli bir tarihimiz var. Orta Asya'dan gelip Balkanlara uzanan bir tarihimiz var. Ama bu saygı birilerinin dillerine pelesenk olmamalı. Bu saygı tarihe ihanet noktasına taşınmamalı. Bunlar kendi tarihine ihanet etti, Süleyman Şah türbesini kaçırarak. Ben size söz veriyorum. 2019'da Süleyman Şah Türbesini aynı yere götüreceğiz ve Türk bayrağını oraya dikeceğiz" diye konuştu.

"NE DEMEK 3. DERECEDE RİSKLİ ÜLKE?"

CHP'nin dış politikasını anlatan Kılıçdaroğlu, "CHP gelirse dış politikada ne yapar? 180 derece değişiklik yapar. Yurtta barış dünyada barış. Herkesle barış içinde yaşayacak.Niye kavga edelim. Kavganın yararı varsa edelim? Ama yok. Hepimiz zarar görüyoruz. Bunu söyleyen kişinin hayatı savaş meydanlarında geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk boşuna mı dedi. Savaşın bütün acımasızlığını gördü. Ama barıştan yana. Ama müttefik ilişkilerinde son derece dikkatli olmalıyız. Efendim ABD ile müttefikiz. Güzel. Müttefiksek Türkiye'yi güvenlik açısından 3. riskli kategoride tanımlayamaz tanımlamamalı da. Ne demek 3. derecede riskli ülke? Müttefiksek bize karşı olmamalı. Müttefiksek Orta Doğu'da teör örgütlerine silah vermemeli. Eğer terör örgütlerine silah veriyorsanız günü gelir bu silahlar Orta Doğu'daki ülkelere döner. Bize döner. Akan kandan artık bıkmadınız mı" şeklinde konuştu.

"YARGITAY'I DA DANIŞTAY'I DA ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ DE KAPAT. AİHM'DEN DE ÇIK"

Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazeteciler ile ilgili verdiği karar sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına da değindi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yıldırım son Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili diyor ki ilk mahkemenin kararı geçerlidir. Dosya oradadır. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da Danıştay'ı da Anayasa Mahkemesi'ni de kapat. AİHM'den de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versin karar versin. O zaman niye bu kadar mahkeme kuruyorsunuz. Adaleti sağlamak sizin görevinizdir." diye konuştu.

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