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Kılıçdaroğlu: İnşallah kısa bir süre sonra huzuru, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftarda konuştu. Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir aydayız. Ramazan aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı...

Kılıçdaroğlu: İnşallah kısa bir süre sonra huzuru, birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftarda konuştu. Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir aydayız. Ramazan aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Birliği ve beraberliği en çok özlediğimiz aydayız. Gönül isterdi ki bu ülkede hemen her köşede, evde, caddede, huzur olsun. Huzur içinde yaşayalım. Birlikte yaşayalım ama az kaldı. İnşallah kısa bir süre sonra  hep birlikte huzuru, beraberliği kardeşliği birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü gerginliğe, kavgaya ayıracak zamanımız yok. Hep beraber bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız. Her evde tencere kaynamalı, huzur olmalı. Her gencin işi olmalı. Böyle bir Türkiye'ye hasretiz. Arzu ediyoruz. Sizin sofranızda olmak benim için onur verici" diye konuştu. 

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- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması
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Hakime TORUN /ANKARA ()  
 

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