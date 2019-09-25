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KILIÇDAROĞLU, HESAP UZMANI YILDIRIM'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım’ın...

GÜNDEM 25.09.2019, 13:54
KILIÇDAROĞLU, HESAP UZMANI YILDIRIM'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL, ()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında yaşamını yitiren Yıldırım’ın cenaze namazı Kadıköy Moda Cami’nde öğle namazının ardından kılındı. Cenazede Yıldırım’ın eşi Müjgan Yıldırım, kızları Ufuk Yıldırım Altaş, Başak Yıldırım, Burcu Yıldırım Kutlualp ile damatları Hasan Hüseyin Altaş, Emir Kutlalp taziyeleri kabul etti. Müjgan Yıldırım’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin yanı sıra yakınları da katıldı. 

"ONSUZ HAYAT ÇOK ZOR"
Müjgan Yıldırım, "Son üç hafta kemoterapi aldı. İşinin başındaydı . Savaşçıydı, bu dünyadan bir melek geçti. O kadar müstesna bir insandı. Ben 45 yıldır  beni incitecek kusur arıyorum ama yok, böyle bir insan yok. Acım çok büyük. Onsuz hayat çok zor" dedi.
Tolga Yıldırım cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:
-Tabutun görüntüsü
-Yıldırım ile röportaj
-Cenazeden görüntüler
-Kılıçdaroğlu’nun görüntüsü
-Helallik alınması
-Cenaze namazından görüntüler
-Tabutun taşınması
-Detaylar

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