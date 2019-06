Kılıçdaroğlu: Her şey gerçekten çok güzel olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz her şey gerçekten çok güzel olacak" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, seçim sonucunu takip etmek için partisinin genel merkezine geldi. Kılıçdaroğlu, girişte mikrofon uzatan basın mensuplarına, "Sadece bir cümle kullanacağım; her şey çok güzel olacak, göreceksiniz her şey gerçekten çok güzel olacak" dedi.



Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()