KILIÇDAROĞLU, GEZİ OLAYLARINDA YARALANAN HÜLYA ARSLAN'IN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi olayları sırasında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yaptı. Saat 13:00'de Kadıköy Belediyesi Nikah Sarayı'na gelen Kılıçdaroğlu, doğrudan nikahın kıyılacağı salona geçti. Kadıköy Belediye Başkanı

Aykurt Nuhoğlu kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Oğuz Kaan Salıcı da nikah şahitliği yaptı.

BİRAN ÖNCE ANNE OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Sercan Vargün ile dünya evine giren Hülya Arslan'ın duygulandığı anlar da kameralara yansıdı. Genç çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu evlilik cüzdanını Hülya Arslan'a teslim etti. Bugünün anneler günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Hülya Arslan'ın biran önce anne olması temennisinde bulundu.

GELİNE BİLEZİK TAKTI

Hülya Arslan'a bilezik takan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nikahın kıyıldığı Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu'ndaki diğer düğünlere de uğrayarak genç çiftlere mutluluk diledi. Kılıçdaroğlu, Marmaris'de dün yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren İzmirli annelerin cenaze törenlerine katılmak için İzmir'e hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-CHP liderininin gelişi

-Nikah salonuna girişi

-Çiftin salona girişleri

-Nikahın kıyılması

-CHP liderininin konuşması,

-Bilezik takması

-Genel ve detaylar



14.05.2017 - 13.43 Haber Kodu : 170514079

14.05.2017 - 14.00 Haber Kodu : 170514085